〔中国债市〕人民币利率互换续跌,节後逆回购陆续到期资金压力犹存

路透上海1月20日电---中国人民币利率互换(IRS)周五延续跌势,成交稀疏.资金状况持续改善,激励报价的下行,短端品种跌幅更甚.但农历春节後大量央行逆回购的到期,依然增添了投资者对後市的判断难度.

北京一银行交易员指出,节後资金利率进一步跳水的可能性不大,IRS报价下行空间亦受限.此外,长端报价暗示,投资者对经济走势并不乐观,不过国内经济增长依然处於控制性回落过程中,不会出现硬着陆.预计一季度报价曲线将逐步走向平坦.

"央行采取这种手术刀似的资金控制方式(调节流动性),节後资金不可能松得一塌糊涂."他认为.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五继续高台跳水.央行持续通过逆回购操作给市场输血,终令资金困局有所缓解.然春节後现金回流的速度能否赶上逆回购到期的脚步,机构疑虑仍存,担忧节後流动性的声音再起.[CN/CN]

此前汇丰公布的宏观经济先行指标--1月汇丰中国制造业PMI初值为48.8,略高於上月终值48.7,但连续第三个月处於收缩区间.[ID:nCN1349422]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

----------------------------------------------------------------------------------------

周五 3.5750/3.7133 2.9664/3.0571 2.8429/2.9386 2.9357/3.0314 2.8780/3.2040

周四 3.6817/3.8333 3.0207/3.1150 2.8843/2.9786 2.9743/3.0700 2.9060/3.2440

----------------------------------------------------------------------------------------

变动-0.1067/-0.1200 -0.0543/-0.0579 -0.0414/-0.0400 -0.0386/-0.0386 -0.0280/-0.0400

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年12月人民币IRS成交的名义本金总额为2,230.58亿元人民币,较11月的1,693.38亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>