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债券 | 2012年 1月 20日 星期五 10:36 BJT

〔美国金融〕纽约联储向瑞士信贷售出70.1亿美元抵押贷款债券

路透纽约1月19日电---美国纽约联邦储备银行向瑞士信贷CSGN.VX旗下一部门售出价值70.1亿美元的抵押贷款证券,大量出脱2008年援救美国国际集团(AIG)(AIG.N)时购进的资产.

纽约联储未透露售价或标售的具体券种,但周四时称"对公众来讲这是一桩合算的交易".

售出的证券受次优房贷支持,在纽约联储一直以来试图出售的"Maiden Lane II"资产组合中占约三分之一比重.(完)

--编译 艾茂林;审校 孙茉莉

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