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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 10:27 BJT

《外汇动态》进口商买盘和空头回补限制美元/韩元跌势

0209GMT---美元/韩元KRW=KFTC触及六周低点,因外资继续买入韩股;欧元升至两周高点,意味着欧元区融资问题疑虑正在缓解,提振韩国股市.

但韩国进口商逢低买入美元/韩元,且银行间投机客在农历新年假期来临前回补空头仓位,可能提供一定支撑.

"除非出现外资买入韩股相关的大规模美元供应,否则美元/韩元料在当前水准获得支撑,"一外资银行驻首尔的交易员称.

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