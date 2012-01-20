《外汇动态》进口商买盘和空头回补限制美元/韩元跌势

重温稿-《中国新债预测》一年和10年续发国债收益率预测均值2.71%和3.26%

路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。