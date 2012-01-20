版本:
中国
债券 | 2012年 1月 20日 星期五 10:31 BJT

〔标题新闻〕对冲基金Och-Ziff与York Capital称没有大量希腊公债曝险,也未参加债务谈判

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8CJ42M]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐