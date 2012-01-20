〔路透调查〕2012年全球经济增速料放缓至3.3%,因成长动能减弱

* 2012年全球经济增长动能料减缓

* 亚洲经济体料名列前茅,但增幅放缓

* 美国料应录得温和成长,欧洲料拖後腿

* 欧元区债务危机是全球经济面临的最大风险

路透伦敦1月19日电---路透访问约600位分析师得出的调查结果显示,2012年全球经济将失去成长动能,但仍会保持在正确的前进方向上.深陷危机的欧洲将拖累全球经济成长.

调查显示,亚洲经济体今年有望再度成为全球经济的引擎,但增长力道会相对减弱;美国料将温和增长,轻松超越陷入经济衰退的欧洲.

分析师预计,今年全球经济增速将放缓至3.3%左右,低於2011年预估的3.7%.本次路透调查涵盖全球经济规模最大的20个发达国家和新兴经济体,以及其他亚洲一些国家.

路透调查结果比世界银行的最新预估更为乐观,世行预料今年全球国内生产总值(GDP)增幅仅有2.5%.[ID:nCN1344372]

目前世界经济面临的最大风险是欧洲主权债务危机,这场危机已影响到远在中国的出口增长,令近期美国传出的好消息大打折扣.

"美国宏观数据意外回暖令金融市场感到意外.美国相对乐观的基调,与越来越多的欧元区衰退迹象形成了鲜明对比,"Rabobank全球金融市场研究主管Jan Lambregts认为.

"同时,亚洲看上去会缓慢而艰苦的前行,他们受到欧洲疲弱的影响比受美国经济强劲迹象影响更多."

此次调查预估的前提假设是欧债危机会保持不温不火的缓慢发展状态,而不是演变成2008年雷曼兄弟破产之後那样的全球重大紧急事件.

中国今年的经济增长率预计为8.4%,继续领冠全球,但只是略高於8%的红线,经济学家认为中国需要保持8%的增长,以创造足够的就业岗位来应对人口快速膨胀.

印度将不会落後中国太远,2012财年经济料增长7.0%,但这将会是印度两年来最差表现,这源於紧缩货币政策和政治僵局的拖累.(完)