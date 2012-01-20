〔中国债市动态〕现券收益率小幅下行,流动性继续缓和助推买盘回暖

路透上海1月20日电---中国银行间债市周五现券收益率小幅下行,在连日的逆回购输血後,市场流动性继续缓和,加之春节假期将至,部分看好节後走势的机构提前布局,助推买盘回暖.

交易员表示,春节後尽管有大量逆回购到期,但回流银行体系的资金规模同样会很大,预计资金面再次收紧的可能性不大,在货币政策预期仍较宽松的情况下,节後债市有望保持稳中偏强的格局.

"今天收益率还下来一些,尤其是金融债比较明显,中高评级的信用债(收益率)也下来一些."华东一银行交易员称.

除了周二和周四公开招标逆回购外,如果再算上本周两次定向逆回购的操作量,则央行明里暗里释放的流动性相当於降低存准率0.5-1个百分点的效果.[ID:nCN1347010]

今年春节假期为1月22日-1月28日.

剩余期限约6.6年的进出口行固息债110315券最新成交对应收益率CN110315=CFXS为3.69%,上日尾盘为3.7298%.(完)