〔中国债市动态〕现券收益率小幅下行,流动性继续缓和助推买盘回暖

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海1月20日电---中国银行间债市周五现券收益率小幅下行,在连日的逆回购输血後,市场流动性继续缓和,加之春节假期将至,部分看好节後走势的机构提前布局,助推买盘回暖.
交易员表示,春节後尽管有大量逆回购到期,但回流银行体系的资金规模同样会很大,预计资金面再次收紧的可能性不大,在货币政策预期仍较宽松的情况下,节後债市有望保持稳中偏强的格局.
"今天收益率还下来一些,尤其是金融债比较明显,中高评级的信用债(收益率)也下来一些."华东一银行交易员称.
除了周二和周四公开招标逆回购外,如果再算上本周两次定向逆回购的操作量,则央行明里暗里释放的流动性相当於降低存准率0.5-1个百分点的效果.[ID:nCN1347010]
今年春节假期为1月22日-1月28日.
剩余期限约6.6年的进出口行固息债110315券最新成交对应收益率CN110315=CFXS为3.69%,上日尾盘为3.7298%.(完)
--发稿 边竞; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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