〔金属期市〕伦铜涨至四个月高点,受欧洲融资担忧缓解提振

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海1月20日电---伦铜周五升至四个月高点,有望连续第二周录得上涨,因之前美国公布了利好经济数据,以及法国与西班牙公债标售成功,缓解了欧洲融资紧张的担忧.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3一度上涨0.8%至每吨8,428.50美元,为9月20日以来高点,0136GMT时报8,394.25美元.本周期铜价格已经上涨4.9%.
上海期货交易所主力4月期铜合约SCFc3上涨0.4%,报每吨60,780元人民币(9,600美元).上海期货交易所将在农历新年假期期间休市一周.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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