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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 10:36 BJT

〔金属期市〕伦铜涨至四个月高点,受欧洲融资担忧缓解提振

路透上海1月20日电---伦铜周五升至四个月高点,有望连续第二周录得上涨,因之前美国公布了利好经济数据,以及法国与西班牙公债标售成功,缓解了欧洲融资紧张的担忧.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3一度上涨0.8%至每吨8,428.50美元,为9月20日以来高点,0136GMT时报8,394.25美元.本周期铜价格已经上涨4.9%.

上海期货交易所主力4月期铜合约SCFc3上涨0.4%,报每吨60,780元人民币(9,600美元).上海期货交易所将在农历新年假期期间休市一周.

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