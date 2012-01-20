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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 10:56 BJT

〔标题新闻〕IGC上调2011/12年度世界玉米产量预估至纪录水平8.61亿吨,中国产量料为1.918亿吨

注:IGC为国际谷物协会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8CJ2Y2]

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