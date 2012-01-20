〔基金观点〕德国AAA评级短期较为安全,但未来将面临下调风险--Cairn

* 短期内德国AAA评级安全,但未来恐有下调风险

* 银行债和对新兴国家成长有敞口的企业存在机遇

* 希腊离开欧元区可能性"越来越高"

路透伦敦1月19日电---信用对冲基金Cairn Capital表示,鉴於德国困扰于救助欧元区外围国家成本的问题,继法国失去AAA债信评等後,该国亦有可能遭受同样打击.

Cairn表示,尽管短期内德国债信评等安全,但希腊和欧元区其他外围国家债务问题持续发酵,将会拖累这个欧洲最大的经济体.Cairn总部位於伦敦,管理着216亿美元资产.

"德国仍面临评级调降的风险,"首席投资策略师Graham Neilson表示.

上周标准普尔调降法国和奥地利的AAA评级,随後还下调了欧洲金融稳定机构(EFSF)的评等,德国成为了欧元区唯一保留最高评级的主要成员国.德国、法国和奥地利是EFSF的担保国.

不过,迄今为止德国的压力还比较低.该国债信评级展望为"稳定".

据德国画报报导,本周标准普尔表示,即使德国经济陷入衰退,今年该国AAA主权评等仍没有下调风险.

"短期来看,德国的AAA评级是安全的,不过德国将要承担的(救助)成本,日益关乎其评级水平."Neilson称.

一部分政策制定者呼吁欧洲央行(ECB)为欧元区国家扮演最後贷款人的角色,以消除意大利和西班牙等国破产的威胁.不过,受德国影响较多的欧洲央行表示,此事超过了它的权责.

2011年德国经济成长3%,为该地区表现最强劲的成员国之一.不过,该国第四季经济成长率降低至0.25%左右.德国政府周三也将2012年经济成长率预估从1%下调到了0.7%.

Neilson曾在去年8月表示,法国债信评等可能会被下调,德国很容易面临同样问题.

Neilson还表示,认为核心欧洲金融企业和可赎回次级银行债具有价值.

不过,他对於很多债券利差过窄的欧洲国家持谨慎态度,但拒绝透露进一步细节.

此外,他也关注工业和基础材料等行业的欧洲企业,因其可能会从成长较好的新兴市场中获益.

Neilson还表示,希腊离开欧元区的"可能性越来越大".该国正在同债权人进行谈判.

"从历史上看,希腊在某个时候退出(欧元区)似乎是不可避免的了,因此现在政治制定者面临的压力仍很大.这表明,即使3月底达成妥协协议,当前的事态也不会终结."Neilson称.他表示,希腊若退出欧元区将会是"灾难性的".(完)