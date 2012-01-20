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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 11:05 BJT

《外汇动态》投机客抛盘和菲律宾资金流入预期压低美元/菲律宾披索

0235GMT---交易商表示,因憧憬更多资金流向菲律宾股市,银行间投机客抛售美元/菲律宾披索PHP=PDSP.

美元/菲律宾下跌0.4%,报43.335.

"多头已失去方向.由於该市场正再度转向冒险模式,我正伺机逢高卖出."一家欧系银行驻马尼拉的交易员指出.

该交易员预料,美元/菲律宾将跌向200日移动均线切入位附近的43.200.

汤森路透数据显示,去年12月28日至本周四,外资一直在买超菲律宾股票.目前菲律宾股市升0.9%.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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