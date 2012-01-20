〔金属期市〕LME期铜回吐涨幅,因汇丰公布的中国制造业PMI表现疲弱

国际油市：亚洲低硫柴油现货价差承压，因供应量较大
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。
路透上海1月20日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周五回吐涨幅并一度跌至平盘下方,脱离稍早触及的四个月高点,因汇丰公布的中国制造业数据显示新年开局疲弱.
0243GMT,LME期铜CMCU3持平於每吨8,359.50美元,从盘中稍早触及的四个月高位8,428.50滑落,并且此前还一度跌至盘内低点8,351.75美元.
汇丰(HSBC)周五公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的1月初值数据,尽管较上月继续回升,但仍在荣枯分水岭线50下方.制造业活动连续第三个月收缩预示未来经济增长或将进一步放缓.[ID:nCN1348996](完)
--编译 高琦; 审校 丁琦
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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