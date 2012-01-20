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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 11:10 BJT

〔标题新闻〕IGC将2011/12年全球小麦产量预估上调至6.9亿吨纪录高位,库存预估上调至2.04亿吨

注:IGC为国际谷物协会

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