〔路透基点〕台湾京元电子启动30亿台币五年期定期贷款案--RLPC

路透香港1月20日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,京元电子30亿台币五年期定期贷款案向银行发出邀请.

担任主办银行和额度分配行的有:台北富邦银行(代理行)、华南金控(文件准备行)、台湾企银(担保品控管行)、永丰银行、玉山银行、第一银行、土地银行和兆丰国际商业银行.

该贷款分为两个部分.A部分用於营运资金,後者则作为再融资.

A部分贷款以土地、工厂和设备为抵押,贷款利率为较次级市场商业票据利率加码65个基点.而无担保的B部分贷款利率为较次级市场商业票据利率加码70个基点.税前利率最低为1.5%.

承贷2亿台币或以上的受邀银行为委托主办行及额度分配行,可获得5基点的先付费用.

若贷款动用额度不到70%,借款人需支付承诺费15基点.

该贷款有两年半宽限期,之後按六次半年期等额分期摊还,平均年限为3.75年.

财务条款包括:最低流动比率为一倍,最高债务比率115%,最低利息覆盖率为三倍.

银行需在2月24日前作出回应.

2010年1月时,京元电子完成130亿台币五年期定期贷款案,此部分最高综合收益为约54.67个基点,费用为3个基点.贷款利率为较90天、120天或180天次级市场商业票据利率加码105个基点.第一年的税前利率最低为1.75%.(完)