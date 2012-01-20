〔路透基点〕台湾京元电子启动30亿台币五年期定期贷款案--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港1月20日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,京元电子30亿台币五年期定期贷款案向银行发出邀请.
担任主办银行和额度分配行的有:台北富邦银行(代理行)、华南金控(文件准备行)、台湾企银(担保品控管行)、永丰银行、玉山银行、第一银行、土地银行和兆丰国际商业银行.
该贷款分为两个部分.A部分用於营运资金,後者则作为再融资.
A部分贷款以土地、工厂和设备为抵押,贷款利率为较次级市场商业票据利率加码65个基点.而无担保的B部分贷款利率为较次级市场商业票据利率加码70个基点.税前利率最低为1.5%.
承贷2亿台币或以上的受邀银行为委托主办行及额度分配行,可获得5基点的先付费用.
若贷款动用额度不到70%,借款人需支付承诺费15基点.
该贷款有两年半宽限期,之後按六次半年期等额分期摊还,平均年限为3.75年.
财务条款包括:最低流动比率为一倍,最高债务比率115%,最低利息覆盖率为三倍.
银行需在2月24日前作出回应.
2010年1月时,京元电子完成130亿台币五年期定期贷款案,此部分最高综合收益为约54.67个基点,费用为3个基点.贷款利率为较90天、120天或180天次级市场商业票据利率加码105个基点.第一年的税前利率最低为1.75%.(完)
--编译 洪曦; 审校 高琦
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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