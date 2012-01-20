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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 11:13 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘触及两个月高位,金融股攀升

路透东京1月20日电---日本股市日经指数周五早盘触及两个月高位,受助于美国摩根士丹利(MS.N)和美国银行(BAC.N)财报令人鼓舞,以及西班牙成功标售公债後,市场对欧洲的短期担忧缓解.

日本最大券商--野村控股(8604.T)扬升3%,大和证券集团(8601.T)大涨4.7%.

日本三大银行在主板市场的成交居前,瑞穗金融集团(8411.T)、三菱UFJ金融集团(8306.T)和三井住友金融集团(8316.T)涨幅介於3.5%-5.1%之间.

日经指数.N225早盘扬升1.3%至8,754.71点,连续第四个交易日上涨,下一个目标位是约9,115点的200日移动均线切入位,以及去年10月反弹高位9,152.39点.

东证股价指数.TOPX升1.6%,至752.56点.(完)

--编译 肖群英;审校 丁琦

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