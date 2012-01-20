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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 11:19 BJT

《外汇动态》美元/泰铢走低,因市场人士削减多头仓位

0305GMT---投资者减持美元/泰铢THB=TH多头仓位,同时杠杆账户加入卖出行列.美元/泰铢下跌0.3%至31.53.

一名驻曼谷的交易员称,鉴於欧元走强,投资者除了解除多头仓位外别无选择,并称市场自上周开始一直处於多头.

泰铢兑美元今年至今变动不大,表现不及其他大部分亚洲货币.(完)

--编译 王兴亚;审校 孙茉莉

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