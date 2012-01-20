〔新闻稿〕中国2011年财政收入增幅达24.8%--财政部

(以下为中国财政部1月20日公布的"2011年公共财政收支情况"新闻稿)

2011年，全国财政预算执行情况良好，财政收入较快增长，各项重点支出得到较好保障。

一、全国公共财政收入情况

1-12月累计，全国财政收入103740亿元，比上年增加20639亿元，增长24.8%。其中，中央本级收入51306亿元，比上年增加8818亿元，增长20.8%；地方本级收入52434亿元，比上年增加11821亿元，增长29.1%。财政收入中的税收收入89720亿元，增长22.6%；非税收入14020亿元，增长41.7%。

全国财政收入主要项目情况如下：

1.国内增值税24267亿元，比上年增加3173亿元，增长15%。与工业增加值增长和工业生产者出厂价格上涨情况基本适应。

2.国内消费税6936亿元，比上年增加864亿元，增长14.2%。

3.营业税13679亿元，比上年增加2521亿元，增长22.6%。主要是固定资产投资保持较快增长、2010年10月份以来央行五次加息等因素带动建筑业、金融保险业营业税增长。受商品房销售下降相应房地产营业税下降影响，四季度营业税增幅回落至18.3%。

4.企业所得税16760亿元，比上年增加3917亿元，增长30.5%。

增幅较高，主要是2010年企业效益较好，带动2011年汇算清缴上年企业所得税收入增加较多，以及2011年企业利润总体增长较快带动预缴企业所得税增加。受四季度以来工业企业利润增幅下滑影响，预缴企业所得税增幅回落至18.4%。

5.个人所得税6054亿元，比上年增加1217亿元，增长25.2%。其中，四季度个人所得税下降5.5%。主要受自9月1日起提高个人所得税工薪所得减除费用标准影响，个人所得税月均减少138亿元，改革实施四个月减轻居民负担550亿元。

6.进口货物增值税、消费税13560亿元，比上年增加3070亿元，增长29.3%；关税2559亿元，比上年增加531亿元，增长26.2%。累计增幅较高，主要受全年一般贸易进口增长31%的带动。受国际大宗商品价格高位回落等因素影响，四季度进口环节税收增幅回落至15.5%。

7.出口货物退增值税、消费税9205亿元，比上年多退1877亿元，增长25.6%。与全年一般贸易出口增长27.3%基本适应。

8.车辆购置税2044亿元，比上年增加252亿元，增长14.1%。

9.证券交易印花税438亿元，比上年减少106亿元，下降19.4%。

10.城市维护建设税2777亿元，比上年增加890亿元，增长47.2%。主要受2010年12月1日起对外资企业徵收城市维护建设税翘尾增收的影响。

11.地方小税种收入情况：土地增值税2063亿元，增长61.3%，主要是税务部门加强了预征和清算管理；房产税1102亿元，增长23.3%；耕地占用税1072亿元，增长20.6%；契税2764亿元，增长12.1%。

12.非税收入14020亿元，比上年增加4129亿元，增长41.7%。其中，地方非税收入11343亿元，比上年增加3431亿元，增长43.4%，主要是按有关规定将原预算外资金纳入预算管理带动非税收入增加较多。

2011年财政收入总体增长较快，是经济平稳较快增长、物价水平上涨、企业效益较好及将原预算外资金纳入预算管理等因素的综合反映。具体来看：一是经济增长带动税收增长。工业增加值增长13.9%（按可比价格计算）、固定资产投资增长23.8%、社会消费品零售总额增长17.1%、进出口总额增长22.5%，相应带动增值税、营业税、进口环节税收等较快增长。二是价格上涨带动相关税收增长。全年居民消费价格同比上涨5.4%，工业生产者出厂价格同比上涨6%，工业生产者购进价格同比上涨9.1%，国内生产总值如按现价计算增长17.4%，带动以现价计算的相关税收相应增加。三是企业效益较好带动企业所得税增长。2010年企业效益较好带动2011年汇算清缴上年企业所得税入库较多，以及2011年企业利润总体增长带动预缴企业所得税增收。四是政策性增收因素。主要是非税收入中相当部分原在预算外专户管理，2011年按有关规定纳入预算管理，属於转移性收入。据地方上报有关数据估算，全年纳入公共预算管理的原预算外资金约2500亿元，分别使地方和全国财政收入增幅提高6个和3个百分点。另外，自2010年12月1日起对外资企业徵收城市维护建设税和教育费附加等，也带动相关收入增加。与此同时，2011年结构性减税政策得到落实，包括提高个人所得税工薪所得减除费用标准、继续降低部分商品进口关税、提高增值税和营业税起征点、对部分小型微利企业实施所得税优惠政策等。

从全年经济财政走势看，经济增长逐步放缓，企业利润下滑，物价高位回落，特别是四季度後提高个人所得税起征点减收较多，汽车和房地产成交量下降相关税收减少，全国财政收入增长前高後低。一季度受经济增长较快、进口大幅增长以及部分2010年末收入在年初集中入库等因素带动，全国财政收入增长33.1%；二季度受经济增长较快、汇算清缴2010年企业所得税入库较多等因素带动，全国财政收入增长29.6%；三季度受经济增速趋缓、但物价处於年内高位等因素影响，全国财政收入增长25.9%；四季度受经济增长放缓、个人所得税改革、物价高位回落以及汽车和房地产成交量下降等因素影响，全国财政收入增长10%(其中中央财政收入扣除当季企业所得税退税增加因素後增长7%左右)。

二、全国公共财政支出情况

1-12月累计，全国财政支出108930亿元，比上年增加19056亿元，增长21.2%。分中央地方看，中央财政支出56414亿元，其中，中央本级支出16514亿元，比上年增加525亿元，增长3.3%（剔除原列中央本级的车辆购置税支出从2011年起转列对地方转移支付因素後中央本级支出增长约11%）；对地方税收返还和转移支付39900亿元，比上年增加7559亿元，增长23.4%。地方财政用地方本级收入以及中央税收返还和转移支付资金安排支出92416亿元，比上年增加18531亿元，增长25.1%。

2011年财政支出结构得到进一步优化，加大了对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性安居工程、文化等的支持力度，切实保障和改善民生。全国财政主要支出项目情况如下：教育支出16116亿元，比上年增加3566亿元，增长28.4%；医疗卫生支出6367亿元，比上年增加1563亿元，增长32.5%；社会保障和就业支出11144亿元，比上年增加2013亿元，增长22%；住房保障支出3822亿元，比上年增加1446亿元，增长60.8%；农林水事务支出9890亿元，比上年增加1760亿元，增长21.7%；文化体育与传媒支出1890亿元，比上年增加348亿元，增长22.5%；节能环保支出2618亿元，比上年增加176亿元，增长7.2%；交通运输支出7472亿元，比上年增加1984亿元，增长36.1%；城乡社区事务支出7653亿元，比上年增加1665亿元，增长27.8%；资源勘探电力信息等事务支出4014亿元，比上年增加529亿元，增长15.2%；公共安全支出6293亿元，比上年增加776亿元，增长14.1%；科学技术支出3806亿元，比上年增加556亿元，增长17.1%；一般公共服务支出11109亿元，比上年增加1772亿元，增长19%；国债付息支出2388亿元，比上年增加544亿元，增长29.5%。