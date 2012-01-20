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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 11:15 BJT

《外汇动态》澳元兑美元跌至日低,此前汇丰公布的中国制造业数据疲软

0257GMT---澳元兑美元AUD=D4跌至日低1.0407美元,此前汇丰公布的宏观经济先行指标--1月汇丰中国制造业PMI初值为48.8,略高於上月终值48.7,但连续第三个月处於收缩区间.[ID:nCN1348996]

澳元兑美元最新报1.0408美元,1.0350美元处有买单支撑,阻力位则在周二高位1.0450美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 田建华

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