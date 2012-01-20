〔美国个股〕摩根大通第四季大幅上调商品风险交易价值

路透纽约1月19日电---摩根大通(JPM.N)在2011年第四季将其商品交易风险仓位提高了三分之一,成为美国主要银行中大幅上调商品风险仓位的唯一一家,大宗商品在该季剧烈震荡.

在其他主要银行中,高盛是略微调高该曝险仓位,摩根士丹利第四季实际上调降了风险仓位.

分析师指出,高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)对於2012年商品价格走势预估转为看多,意味着他们今年也将跟随摩根大通上调该仓位.

"我预计这些公司的商品的风险价值(Value-at-Risk)将由此上涨,"Gary Goldberg Financial Services总裁Oliver Pursche称.

"如果你看多,那麽就会增加仓位,风险也会增加."

风险价值是行业术语,指的是金融机构交易某种资产在一天内可承受损失的最大值.

高盛上年第四季的商品风险价值几乎没有变动.

摩根士丹利第四季则连续第二季削减了对於石油、金属及谷物的风险价值.(完)