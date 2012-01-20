〔中国货币市场〕回购利率继续跳水,机构转而担忧节後流动性状况

路透北京1月20日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五早盘继续高台跳水.央行持续通过逆回购操作给市场输血,终令资金困局有所缓解.然春节後现金回流的速度能否赶上逆回购到期的脚步,机构疑虑仍存,担忧节後流动性的声音再起.

"今天市场资金面还可以,紧张可能暂时过了."华南地区一大型银行交易员说,"节後第一周会比较紧.贷款放多了,外汇占款的情况可能也没那麽差,央行是不是会下调存准,很难说啊!"

上海一大型银行交易员亦指出,市场流动性年前应该问题不大了,目前主要是担心年後的波动.逆回购到期後需归还资金给央行,但同期公开市场等到期资金并不多,春节後第一周(12月30日-1月3日)资金压力或比较大,现金回流的速度值得关注.

据路透计算,本周不计入周一和周三的定向逆回购操作量,则央行净投放至少3,530亿元.[CN/MMTCN]而这些资金,将集中於春节第一周後到期.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:16 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.4650 6.4929 -302.79 649.50

七天CN7DRP=CFXS 5.0078 5.9792 -97.14 401.06

14天CN14DRP=CFXS 5.8628 6.5701 -70.73 669.23

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.4650 6.5045 -303.95 393.00

七天CHICNY7D=CFXS 5.0588 6.2282 -116.94 129.74

=============================================================================== (完)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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