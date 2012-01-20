〔中国货币市场〕回购利率继续跳水,机构转而担忧节後流动性状况

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京1月20日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五早盘继续高台跳水.央行持续通过逆回购操作给市场输血,终令资金困局有所缓解.然春节後现金回流的速度能否赶上逆回购到期的脚步,机构疑虑仍存,担忧节後流动性的声音再起.
"今天市场资金面还可以,紧张可能暂时过了."华南地区一大型银行交易员说,"节後第一周会比较紧.贷款放多了,外汇占款的情况可能也没那麽差,央行是不是会下调存准,很难说啊!"
上海一大型银行交易员亦指出,市场流动性年前应该问题不大了,目前主要是担心年後的波动.逆回购到期後需归还资金给央行,但同期公开市场等到期资金并不多,春节後第一周(12月30日-1月3日)资金压力或比较大,现金回流的速度值得关注.
据路透计算,本周不计入周一和周三的定向逆回购操作量,则央行净投放至少3,530亿元.[CN/MMTCN]而这些资金,将集中於春节第一周後到期.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:16 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.4650 6.4929 -302.79 649.50
七天CN7DRP=CFXS 5.0078 5.9792 -97.14 401.06
14天CN14DRP=CFXS 5.8628 6.5701 -70.73 669.23
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.4650 6.5045 -303.95 393.00
七天CHICNY7D=CFXS 5.0588 6.2282 -116.94 129.74
=============================================================================== (完)
--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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