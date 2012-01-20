〔中国央企〕2011年实现净利润9,173.3亿元,同比增长6.4%--国资委

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京1月20日电--中国国务院国有资产监督管理委员会周五公布,2011年中国央企全年累计实现净利润9,173.3亿元人民币,同比增长6.4%.据此测算,去年全年央企净利增速虽较前11个月提高约3个百分点,但较2010年的42.8%增速仍大幅下滑.
刊登在国资委网站的新闻稿并称,上述2011年净利润中,归属於母公司所有者的净利润6,086.4亿元,同比增长7.2%.此外,同期实现营业收入202,409.3亿元,同比增长20.8%.
去年12月中广网报导援引国资委副主任黄淑和称,全球经济将进入一个较长时间的低迷期,国内经济增长下行压力不断加大.2012年中央企业业绩考核引导的主攻方向将是"保增长、提质量、调结构、抓管理."[ID:nCN1310038]
去年1-11月,中央企业实现净利润8,317.9亿元,同比增长3.6%.[ID:nCN1292920]
中国财政部周三称,国有企业2011年全年累计实现利润总额22,556.8亿元人民币,同比增长12.8%,12月比11月环比大幅增长近六成,结束了此前连续五个月的环比下降态势.[ID:nCN1345360](完)
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--发稿 苏丹; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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