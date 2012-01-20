〔中国央企〕2011年实现净利润9,173.3亿元,同比增长6.4%--国资委

路透北京1月20日电--中国国务院国有资产监督管理委员会周五公布,2011年中国央企全年累计实现净利润9,173.3亿元人民币,同比增长6.4%.据此测算,去年全年央企净利增速虽较前11个月提高约3个百分点,但较2010年的42.8%增速仍大幅下滑.

刊登在国资委网站的新闻稿并称,上述2011年净利润中,归属於母公司所有者的净利润6,086.4亿元,同比增长7.2%.此外,同期实现营业收入202,409.3亿元,同比增长20.8%.

去年12月中广网报导援引国资委副主任黄淑和称,全球经济将进入一个较长时间的低迷期,国内经济增长下行压力不断加大.2012年中央企业业绩考核引导的主攻方向将是"保增长、提质量、调结构、抓管理."[ID:nCN1310038]

去年1-11月,中央企业实现净利润8,317.9亿元,同比增长3.6%.[ID:nCN1292920]

中国财政部周三称,国有企业2011年全年累计实现利润总额22,556.8亿元人民币,同比增长12.8%,12月比11月环比大幅增长近六成,结束了此前连续五个月的环比下降态势.[ID:nCN1345360](完)

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