〔中国就业〕2011年底城镇登记失业率4.1%,连续六个季度不变--人保部

国际油市：亚洲低硫柴油现货价差承压，因供应量较大
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。
路透北京1月20日电---中国人力资源和社会保障部周五公布称,2011年底城镇登记失业率为4.1%.自2010年9月底起,已连续六个季度保持不变.
新华社报导引述该部新闻发言人尹成基的话称,去年全国城镇新增就业1,221万人,该数字超额完成全年900万人的目标.
人力资源和社会保障部部长尹蔚民此前曾预计,到2011年底,中国城镇新增就业有望达到1,200万人以上,城镇登记失业率预计低於4.6%的控制目标.[ID:nCN1312156]
去年12月,国务院常务会议讨论通过的《促进就业规划(2011-2015)》指出,"十二五"(2011-2015年)时期就业总量压力继续加大,要将城镇登记失业率控在5%以内.[ID:nCN1292122](完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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