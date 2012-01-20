〔中国货币市场〕回购利率继续跳水,机构转而担忧节後流动性状况(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京1月20日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五早盘继续高台跳水.央行持续通过逆回购操作给市场输血,终令资金困局有所缓解.然春节後现金回流的速度能否赶上逆回购到期的脚步,机构疑虑仍存,担忧节後流动性的声音再起.

"今天市场资金面还可以,紧张可能暂时过了."华南地区一大型银行交易员说,"节後第一周会比较紧.贷款放多了,外汇占款的情况可能也没那麽差,央行是不是会下调存准,很难说啊!"

上海一大型银行交易员亦指出,市场流动性年前应该问题不大了,目前主要是担心年後的波动.逆回购到期後需归还资金给央行,但同期公开市场等到期资金并不多,春节後第一周(12月30日-1月3日)资金压力或比较大,现金回流的速度值得关注.

除了周二和周四公开招标逆回购外,如果再算上本周两次定向逆回购的操作量,则央行明里暗里释放的流动性相当於降低存准率0.5-1个百分点的效果.[CN/MMTCN]而这些资金,多将集中於春节後第一周到期.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:09 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

===============================================================================

其中:一天CN1DRP=CFXS 3.4586 6.4929 -303.43 693.76

七天CN7DRP=CFXS 5.0111 5.9792 -96.81 480.91

14天CN14DRP=CFXS 5.8597 6.5701 -71.04 779.05

-------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.4619 6.5045 -304.26 439.50

七天CHICNY7D=CFXS 5.0481 6.2282 -118.01 166.74

-------------------------------------------------------------------------------

上海证交所质押式回购利率

其中:一天<0#CN1DRPO=SS> 8.0100 8.9650 -95.50 418.06

七天<0#CN7DRPO=SS> 1.1600 2.8000 -164.00 42.54

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.3550 2.8150 -46.00 57.98

-------------------------------------------------------------------------------

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.4600 6.4900 -303.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 5.2000 6.0100 -81.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 5.8500 6.5700 -72.00

-------------------------------------------------------------------------------

Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.4775 6.4975 -302.00

七天SHICNYSWD= 4.9917 6.0117 -102.00

三个月SHICNY3MD= 5.5071 5.5498 -4.27

=============================================================================== (完)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进/林高丽

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国货币市场及债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>