《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-1月20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周区间震荡,长假将至市况趋於平淡.多空消息颇为繁复对汇价 造成干扰,客盘需求则扮演重要的推动因素.而境内外价差扩大更是引发投资者关注.预计欧 元区复苏缓慢,国内经济仍处於筑底过程中,一季度人民币升值幅度有限.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --春节假期即将到来,中国银行间紧绷的资金市场却寒意逼人,毫无节前的喜悦之情,直至央 行连续四天逆回购输血救急後方露些许暖意. 市场人士指出,除了周二和周四公开招标逆回购外,如果再算上当周两次定向逆回购的操作 量,则央行明里暗里释放的流动性相当於降低存准率0.5-1个百分点的效果.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周随资金面飞舞.银行春节前提高备付,资金面一度山穷水尽,机构抛券筹资, 推动现券收益率步步走升,且短期品种升幅较大;但随着央行逆回购纾困,流动性紧张缓解,现 券收益率也回落调整,考虑到春节後逆回购到期,资金面或还将波动,现券收益率也将呈现震 荡态势.[CN/CN] --票据市场转贴利率当周先升後稳,银监会整顿票据信托对市场的负面冲击有所显现,加之周 初资金面异常紧张,票市一度承压,但随着央行逆回购进行,流动性缓和,此外长假将至,机构 倾向於保持规模稳定,交易意愿不断下降,市场成交近停滞,转贴利率走势渐平稳.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周累计上涨3.3%为连续第二周走升,资金市场流动性有所缓和改善节前市 场气氛.不过,由於目前市场仍缺乏实质性利好,短线大盘走势料将维持谨慎,节後或面临调整, 且不排除将下探2,200点.[.SSCN] 期市: --沪铜当周一路上扬,本周利多因素不断.国际货币基金组织寻求筹资解决欧债危机,中国及 美国的需求前景改善,推动铜价不断上涨,创下近四个月高位.沪铜主要合约SCFc3周五收 报60,720元,较上周五上涨2,720元.[MET/LCN] 黄金: --国内黄金价格小幅震荡,虽然中国去年第四季数据好於预期及欧元上涨曾一度提振金价,不 过因美国通胀数据温和,金价在下半周出现小幅回调.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周 五尾盘报338.95元,全周上涨1.57元;期金主要合约SHAUM2亦收报339.57元,较上周五涨2.92元.(完) --整理 冉莹/曲伟治/林琦; 审校 林高丽