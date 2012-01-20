〔中国票据市场〕转贴利率几无变动,长假将至市场成交近停滞

路透上海1月20日电---中国票据市场转贴利率周五几无变动,春节长假将至,很多交易员已提前休假,机构节前也大多倾向保持规模平稳,市场成交已接近停滞.

交易员指出,春节长假後,距1月底仅有三个交易日,受制於月末指标调整的因素,机构收票热情也不会很高,预计长假归来市场交投暂很难有太大起色.

"昨天还有,今天就没人做了...前两天有件很搞笑的事,我们想出点票,有一家外地的银行说'我们倒是想收,就怕来了上海就回不去了',"上海一银行交易员称.

由於票据由於需要实物交割,涉及异地的票据成交必须携票前往,这在一票难求的春运时期非常困难.

上述交易员并预计,1月票据市场走势难再掀起波澜,不过进入2月份後,随着多数机构逐渐回到市场,加之对未来信贷政策预期仍相对宽松,转贴利率有一定下行空间.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.3804/7.9709 8.5823/8.2076 9.7200/9.1276

上日 8.3804/7.9664 8.5731/8.2076 9.7200/9.1385

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变动 0bp/+0.45bp +0.92bp/0bp 0bp/-1.09bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价微升**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.2452%,较上一个交易日6.2400%微升.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.5383/3.4703 3.4470/3.3830

上日 3.5303/3.4693 3.4580/3.3850

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 边竞; 审校 乔艳红

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