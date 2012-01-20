《澳洲经济分析》澳元坚挺可能迫使澳洲央行加大降息力度

* 澳元兑美元报在1.0400美元,2008年金融危机时约为0.60美元

* 2012年应会保持坚挺,有助於抑制通胀

* 为澳洲央行在必要时加大降息力度创造空间

撰稿 Ian Chua; 编译 王洋/戴素萍

路透悉尼1月20日电---澳元可望保持在欧债危机面前表现出来的出色韧性,因在不断减少的AAA信用评级国家中,澳洲傲然在列.不过坚挺的澳元或迫使澳洲央行加大降息力度以提振经济增长.

澳元通常被视为全球经济增长晴雨表.以前,澳元在不确定充斥和国际经济增长放缓时期大幅贬值,支撑了以出口拉动的澳洲经济.

而在欧债危机不断升级的时候,澳元却以坚挺的形象示人,这让一些人感到不解.

AMP Capital Investors投资策略部门主管Shane Oliver说:"毫无疑问,澳元的韧性让空头感到沮丧."

"澳元持坚的时间越长,通胀的压力就会越小,由此为澳洲央行流出的降息空间就越大."

2008年全球金融危机期间,澳元兑美元在短短三个月内就下滑了近40%,从平价附近跌至0.60美元.

澳元兑欧元和其它货币的跌势也很惨重,因为当时投资者对於这种商品货币的偏爱几乎荡然无存.

今天,澳元兑美元却徘徊在1.04美元附近,虽说已脱离了2001年7月时创下的29年高位1.1081.

澳元兑欧元也在纪录高位附近,而澳元贸易加权指数=AUD处在1985年以来的最高水准,在三年里上涨了将近50%.

从某种程度来看,澳元这次表现坚挺应该不足为奇.澳洲经济目前比其它国家更依赖中国,而尽管中国的经济在放缓,但其对澳洲资源的需求却依旧旺盛.

在截止於2011年6月底的澳洲财年,中国购买了650亿澳元的澳洲商品,占到澳洲1.3万亿澳元经济总量的约5%.相比之下,欧洲购买的澳洲商品仅为180亿澳元,美国则仅为90亿澳元.

另外,在标准普尔近期大规模调降欧元区国家的主权评级之後,只剩下14个保持AAA评级的国家,而澳洲就是其中之一,这令澳洲公债具备一定的避险地位.

这表示欧洲央行及美联储等主要央行所提供的大量流动性,将非常青睐澳洲债券.

"全球都在追捧风险较低的资产,但其供应有限,对於AAA评等的资产需求热络,正在支撑澳元,"汇丰控股负责澳洲与新西兰业务的首席分析师Paul Bloxham表示.

这类对澳洲政府公债的需求造成收益率已跌至纪录低位,甚至低於央行现金利率4.25%.在2011年时,10年期收益率AU10YT=RR大跌了172个基点,屡创纪录低位,接近3.70%.

路透对约50位分析师的调查显示,一般预期澳元年底前将会来到1.0100美元[ID:nCN1323508].

RBS资深外汇策略师Greg Gibbs认为澳元今年稍晚很有可能会重测1.10水准.

"展望未来的一年,我们认为主要经济体可能会推出更多量化宽松政策,而新兴市场的政策举措旨在提振国内需求,"他表示.

"这应该可以确保澳洲持续保持相对的经济优势,且澳元需求强劲,可能会在偏高的水准交投."

当然,澳洲的最大单一出口市场--中国,其经济硬着陆可能会扭转局面,且可能促使投资者抛售澳元.

但中国财力雄厚有能力刺激经济,意味着中国经济要崩解的可能性微乎其微.

**澳元坚挺不利於支撑经济**

澳元的韧性让市场人士刮目相看,无疑也让国内决策者大感意外.

澳元坚挺对於面临全球放缓的澳洲经济亳无帮助,澳洲央行在设定利率时也必须考量这个因素.

在投资银行雷曼兄弟2008年破产後引发金融动荡期间,澳元挫跌40%大大提振了澳洲本地的经济.

的确,根据汇丰的模型计算,以贸易加权计澳元每贬值10%,可以在两个季度内拉抬经济0.1-0.2个百分点.

没有这个支撑因素,澳洲央行将必须加大降息力度来刺激经济.澳洲央行去年11月以来已降息50个基点,指标利率降至4.25%.市场已反映在9月前还会再降息100个基点.

许多分析师预期今年会有一或两次的降息25个基点,因通胀前景温和且有来自欧元区的经济威胁.

RBC Capital Markets策略师Michael Turner表示,他预期澳洲央行会及时把政策转向宽松区域.

"我们预期2月会降息25个基点,年底时利率来到3.5%,"他表示.(完)