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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 14:53 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--1月30日

路透北京1月30日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市
场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中
国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年1月30日-2月3日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)   主承销商 解冻日

      2/1      深    华录百纳   300291      1,500           --           --       华西证券  2/6   
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  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金168.15亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1357348]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构              发行时间     备注 

  长安宏观策略     长安基金      邮储银行     交通银行、国泰君安等     2/2-3/7       
  股票基金

  诺安新动力灵活   诺安基金      工商银行     建设银行、渤海证券等     2/2-2/29
  配置混合基金

  博时天颐债券基金 博时基金      工商银行     招商银行、国泰君安等     1/31-2/27

  中小板300成长ETF 国泰基金      中国银行     申银万国、上海证券等     1/30-3/9
 
  国泰中小板300    国泰基金      中国银行     交通银行、申银万国等     1/30-3/9
  成长ETF联接基金

  中银信用增利     中银基金      中信银行     建设银行、国泰君安等     1/30-3/6
  债券基金(封闭期三年)(LOF)

  华宝兴业医药     华宝兴业      建设银行     交通银行、平安证券等     1/30-2/24  
  生物优选股票基金 

  融通四季添利     融通基金      工商银行     交通银行、海通证券等     1/16-2/24 (募集份额上限为20亿份,不包括利息折算的份额)
  债券基金(封闭期二年)(LOF)

  富兰克林国海   国海富兰克林    农业银行     中国银行、中信建投等     1/4-2/20  (募集规模上限为5亿美元等值的人民币)
  亚洲机会股票基金(QDII)
 
  国联安信心增长   国联安        中信银行     工商银行、国泰君安等     1/11-2/17
  定期开放债券基金

  泰信保本混合基金 泰信基金      中信银行     工商银行、平安证券等     1/9-2/17  (募集规模上限为9亿元人民币,包括募集期利息)

  诺德双翼分级     诺德基金      华夏银行     建设银行、国泰君安等     1/9-2/10  (发售规模上限为30亿元,不含认购资金在募集期产生的利息)
  债券基金(封闭期三年)(LOF)

  光大保德信行业  光大保德信     农业银行     工商银行、招商证券等     1/4-2/10
  轮动股票基金 
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体       规模      期限     债券类型      缴款时间              备    注
                (亿元)
  
  国开行         200        7年     固息金融债      周三
  国开行         100        5年     浮息金融债      周四
  国开行       至多200      3年     浮息金融债      周五
  武钢集团        60        1年     短期融资券      周五
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  4.公开市场逆回购到期:3,520亿元人民币(公开招标部分)
  二.资金投放因素

  1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
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  央票到期         正回购到期          合计

     10               --               10
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  2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体            债券类型      到期本金规模   到期时间
                                       (亿元)

  中国铝业公司        短期融资券         50         周二
  国开行              固息金融债        200         周四
    
  注: 由於1月22日-1月28日为春节公共假期,1月29日周日调休为工作日,考虑到资金到账时间因素,本周
      路透对债券到期的统计时间段为本周一至本周五.
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  3.本周新股资金解冻
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   简称    发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日  解冻日

  无
  ========================================================================================(完)
 
  --整理 曹巍浩; 审校 边竞

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