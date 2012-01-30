《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--1月30日

路透北京1月30日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市 场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中 国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年1月30日-2月3日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 2/1 深 华录百纳 300291 1,500 -- -- 华西证券 2/6 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金168.15亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1357348] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 长安宏观策略 长安基金 邮储银行 交通银行、国泰君安等 2/2-3/7 股票基金 诺安新动力灵活 诺安基金 工商银行 建设银行、渤海证券等 2/2-2/29 配置混合基金 博时天颐债券基金 博时基金 工商银行 招商银行、国泰君安等 1/31-2/27 中小板300成长ETF 国泰基金 中国银行 申银万国、上海证券等 1/30-3/9 国泰中小板300 国泰基金 中国银行 交通银行、申银万国等 1/30-3/9 成长ETF联接基金 中银信用增利 中银基金 中信银行 建设银行、国泰君安等 1/30-3/6 债券基金(封闭期三年)(LOF) 华宝兴业医药 华宝兴业 建设银行 交通银行、平安证券等 1/30-2/24 生物优选股票基金 融通四季添利 融通基金 工商银行 交通银行、海通证券等 1/16-2/24 (募集份额上限为20亿份,不包括利息折算的份额) 债券基金(封闭期二年)(LOF) 富兰克林国海 国海富兰克林 农业银行 中国银行、中信建投等 1/4-2/20 (募集规模上限为5亿美元等值的人民币) 亚洲机会股票基金(QDII) 国联安信心增长 国联安 中信银行 工商银行、国泰君安等 1/11-2/17 定期开放债券基金 泰信保本混合基金 泰信基金 中信银行 工商银行、平安证券等 1/9-2/17 (募集规模上限为9亿元人民币,包括募集期利息) 诺德双翼分级 诺德基金 华夏银行 建设银行、国泰君安等 1/9-2/10 (发售规模上限为30亿元,不含认购资金在募集期产生的利息) 债券基金(封闭期三年)(LOF) 光大保德信行业 光大保德信 农业银行 工商银行、招商证券等 1/4-2/10 轮动股票基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备 注 (亿元) 国开行 200 7年 固息金融债 周三 国开行 100 5年 浮息金融债 周四 国开行 至多200 3年 浮息金融债 周五 武钢集团 60 1年 短期融资券 周五 ======================================================================================== 4.公开市场逆回购到期:3,520亿元人民币(公开招标部分) 二.资金投放因素 1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 合计 10 -- 10 ======================================================================================= 2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 中国铝业公司 短期融资券 50 周二 国开行 固息金融债 200 周四 注: 由於1月22日-1月28日为春节公共假期,1月29日周日调休为工作日,考虑到资金到账时间因素,本周 路透对债券到期的统计时间段为本周一至本周五. ======================================================================================= 3.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 ========================================================================================(完) --整理 曹巍浩; 审校 边竞