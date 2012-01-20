通用汽车2011年重夺销售冠军宝座

(本文由路透中文网编译提供)

路透1月19日电---通用汽车(GM.N)重登全球汽车厂商销量榜首，为2007年以来首见，去年其销量超过900万辆。

2008年时，通用汽车全球销量下降11%，第一次将榜首位置拱手让给了丰田(7203.T)。

2011年，日本地震、海啸与核事故，以及泰国严重水灾，影响到丰田汽车生产，并拖累其销售。

去年12月，丰田估计其2011年全球销量790万辆，这样将排名通用与大众(VOWG_p.DE)之後，位居第三。大众销量为816万辆。（完）