〔澳新汇市〕欧元涨势阻止澳元与新西兰元上涨,兑美元在三个月高点附近

路透惠灵顿/悉尼1月20日电---澳元于新西兰元周五难以扩大涨幅,兑美元仍在三个月高点附近,因欧元全线走强,对交叉汇率引发一波空头回补.

澳元兑美元AUD=D4几无变动,报1.0404,在周二触及的11周高点1.0450下方不远.