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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 13:32 BJT

〔澳新汇市〕欧元涨势阻止澳元与新西兰元上涨,兑美元在三个月高点附近

路透惠灵顿/悉尼1月20日电---澳元于新西兰元周五难以扩大涨幅,兑美元仍在三个月高点附近,因欧元全线走强,对交叉汇率引发一波空头回补.

澳元兑美元AUD=D4几无变动,报1.0404,在周二触及的11周高点1.0450下方不远.

在1.0400/10美元到期的期权,以及空头回补提振的欧元涨势,在交投淡静中阻止澳元上涨.下周中国将开始农历新年长假.

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