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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 14:07 BJT

〔标题新闻〕新加坡12月工业生产料较上年同期成长7%,经季节调整後料较前月升3.7%--路透预估

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8CK1A7]

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