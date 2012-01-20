〔中国基金〕人保部称部分试点省份养老金已委托社保理事会投资运营

路透北京1月20日电---中国人力资源与社会保障部周五称,一些养老保险个人帐户做实的试点省份,经国务院批准,其部分个人帐户的积累资金由地方政府委托社保基金理事会投资运营.下一步,还将考虑开辟一些新的投资运营的渠道.

人保部发言人尹成基的讲话部分验证了路透周四独家消息,中国国务院正在审议一项提议,允许养老基金部分配置股票,这或许可让地方政府向国内股市注入最高达570亿美元的资金.[ID:nCN1347514]

"13个做实个人养老帐户试点省份,将他们做实个人帐户,中央财政补助的那一部分,委托给全国社会保障基金理事会投资运营."尹成基称,下一步,将考虑开辟一些新的投资运营的渠道,研究後在办法中加以明确,但总原则是要确保基金的安全.

他表示,全国社保基金理事会投资运营的战略储备性的社保基金,十年来的投资总体的收益率是9.17%,基金的投资收益情况总体来看还是比较理想.

尹成基认为,中国从上世纪90年代後期才开始全面推行建立企业职工基本养老保险制度,目前养老保险支付的压力很大.但当前养老金发放情况良好.

他在会议上给出数据显示,截至去年年底,中国五项社会保险基金,累计结余总额2.87万亿元,其中养老保险累计结余1.92万亿元.

中国社保基金理事会理事长戴相龙12月在该基金网站上发布的讲话中称,政府在考虑一项计划,从各省市集合一部分养老金,部分投资於股市.

中证报周二报导,南方某省已经获准将1,000亿元人民币基本养老基金转交全国社保基金理事会运营,一季度将开始投资,预计其中30-40%的资金或进入股市.[ID:nCN1340986](完)