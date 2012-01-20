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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 14:13 BJT

《企业看点》--1月20日财务活动报导摘要

路透班加罗尔1月20日电---以下为其他媒体周五对企业财务相关活动的报导摘要:

* 金融时报周五报导称,中国投资公司(CIC)拟购入英国公共事业公司泰晤士水务(Thames Water)的部分股份.泰晤士水务的给排水管道网络覆盖伦敦.[ID:nCN1349170]

* 金融时报周五报导,Barbican Insurance给出了收购同业Omega InsuranceOIH.L的新参考报价.[ID:nL6E8CK00L]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李春喜;审校 丁琦

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