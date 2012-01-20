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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 14:19 BJT

〔日本股市〕收於11周高点,受美国利好业绩与欧洲担忧缓解提振

路透东京1月20日电---日本股市日经指数周五收涨至逾两个月高点,受美国银行业良好业绩提振.而在法国和西班牙成功标债之後,投资者对欧洲的近期担忧缓解.

日经指数.N225收高1.5%至8,766.36点,为连续第四个交易日收涨,本周上涨3.1%.

东证股价指数.TOPX收高2%至755.47点.(完)

--编译 李春喜;审校 张涛

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