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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 14:46 BJT

〔中国新债〕金城集团30日将发行3亿元短期融资券,期限一年

路透北京1月20日电---中国金城集团有限公司周五公告称,将於1月30日簿记建档发行
3亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 金城集团       6         3      12   1/30簿记建档   交通银行     A+        1/31       2/1
       (由AAA主体评级的中国航空工业集团公司提供担保) 上海银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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