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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 14:46 BJT

〔标题新闻〕马来西亚1月1-20日棕榈油出口较前月同期下降15.4%至782,048吨--SGS

注:船运调查机构SGS的全称为Societe Generale de Surveillance

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