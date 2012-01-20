〔日本股市〕收於11周高点,受美股业绩利好与欧洲担忧缓解提振(更新版)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(新增细节)
* 日经指数上涨1.5%,触及两个月高点
* 金融股上涨,此前美国银行业公布业绩
* 成交量达至六周高位
* 欧洲标债後,近期对欧洲忧虑缓轻
路透东京1月20日电---日本股市日经指数周五收涨至逾两个月高点,受美国银行业良好业绩提振.而在法国和西班牙成功标债之後,投资者对欧洲的近期担忧缓解.
日本市场金融股领涨,此前摩根士丹利和美国银行公布超出预期的业绩,确认了美国经济复苏势头,尽管欧债危机顶头风仍凛冽.
野村控股(8604.T)跳涨5.2%;大和证券集团(8601.T)大涨6.2%.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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