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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 15:10 BJT

〔日本股市〕收於11周高点,受美股业绩利好与欧洲担忧缓解提振(更新版)

(新增细节)

* 日经指数上涨1.5%,触及两个月高点

* 金融股上涨,此前美国银行业公布业绩

* 成交量达至六周高位

* 欧洲标债後,近期对欧洲忧虑缓轻

路透东京1月20日电---日本股市日经指数周五收涨至逾两个月高点,受美国银行业良好业绩提振.而在法国和西班牙成功标债之後,投资者对欧洲的近期担忧缓解.

日本市场金融股领涨,此前摩根士丹利和美国银行公布超出预期的业绩,确认了美国经济复苏势头,尽管欧债危机顶头风仍凛冽.

野村控股(8604.T)跳涨5.2%;大和证券集团(8601.T)大涨6.2%.

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