朝鲜(北韩)释放两名去年扣押的日本公民

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京1月20日电---日本国家公安委员会委员长松原仁周五表示，朝鲜(北韩)释放了两名涉嫌犯罪的日本公民。此举暗示朝鲜新政权可能更为缓和。

日本一直就数十年前朝鲜挟持日本公民的事情与朝鲜进行严正交涉。

「我们认为这是朝鲜释放出的正面信号。」松原仁表示。松原仁一直负责解决朝鲜上世纪七八十年代挟持日本公民引发的争端。

松原仁称，朝鲜指控这两名日本公民犯有走私药品和伪造货币罪，他们分别於周三和周四回到日本。一名政府官员表示，并不清楚他们为什麽会被释放。

根据朝鲜媒体的报导，去年5月三名日本人在进入朝鲜後被扣留，其中一名当即被驱逐出境。

朝鲜2002年承认特工挟持了13名日本人，他们于上世纪七八十年代进入朝鲜，帮助训练朝鲜间谍。日本媒体由此开始关注这些被关押日本人的困境。

2002年，朝鲜释放了五名被关押的日本人。朝鲜表示，另外八人已经死亡，但是日本希望了解更多信息。日本认为朝鲜还绑架了另外四名日本公民。（完）