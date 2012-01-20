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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 15:20 BJT

〔金属期市〕期铜持稳在近四个月高位,之前中国公布PMI数据

路透上海1月20日电---伦敦期铜周五持稳在接近四个月高位水准,此前中国公布PMI数据显示,年初制造业活动疲弱,市场对该国近期铜需求的预期受到打压.

0649GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.2%,报每吨8,380美元.稍早曾升至每吨8,428.50美元,为9月20日迄今最高.铜价本周上涨了4.9%.

上海期货交易所主力4月期铜合约SCFc3涨0.7%,报每吨60,740元人民币(9,600美元).下周上海期交所将因春节假期休市.

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