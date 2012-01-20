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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 15:28 BJT

〔日本债市〕欧洲转机期望打压公债下跌,公债期货跌落25日均线

路透东京1月20日电---日本公债周五下跌,30年日本公债收益率(殖利率)触及一个月高位,此前法国和西班牙成功标债,令投资者对欧洲前景的忧虑有所消褪.

10年期日本公债期货收於25日移动均线切入位下方,为去年末以来首见,令一些交易商押注公债近期会进一步走软.

"这是对全球局势改善的延迟反应.我猜很多投资者仍对经济复苏持怀疑态度,但正因为如此,我认为日本公债未来几天有进一步下跌空间,"一名日系银行交易商表示.

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