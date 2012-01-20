〔日本债市〕欧洲转机期望打压公债下跌,公债期货跌落25日均线

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京1月20日电---日本公债周五下跌,30年日本公债收益率(殖利率)触及一个月高位,此前法国和西班牙成功标债,令投资者对欧洲前景的忧虑有所消褪.
10年期日本公债期货收於25日移动均线切入位下方,为去年末以来首见,令一些交易商押注公债近期会进一步走软.
"这是对全球局势改善的延迟反应.我猜很多投资者仍对经济复苏持怀疑态度,但正因为如此,我认为日本公债未来几天有进一步下跌空间,"一名日系银行交易商表示.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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