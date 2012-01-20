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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 15:38 BJT

〔东京美债〕10年期美国公债价格持稳,此前因法西两国标债成功而挫跌

路透东京1月20日电---10年期美国公债周五在亚洲市场几无变动,在法国和西班牙成功标债令美债价格下滑後走势暂歇.

10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR报1.989%,与周四美国尾盘几无变动,并缓慢接近12月以来交投区间1.836-2.056%顶部.

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