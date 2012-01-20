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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 15:43 BJT

〔中国新债〕浙江海宁中小企业2月1日将发行7亿元集合票据,期限一年

路透上海1月20日电---中国浙江海宁万盛沙发有限公司等九家企业周五联合公告称,将於
後周三(2月1日)簿记建档发行7亿元人民币浙江海宁中小企业集合票据,期限一年.

  联合发行人还包括:海宁万盛沙发有限公司、吉恩仕控股有限公司、浙江阿波罗皮革制品
有限公司、浙江宝峰热电有限公司、浙江富邦集团有限公司、浙江鸿翔建设集团有限公司、
浙江钱江生物化学股份有限公司、浙江长海包装集团有限公司、浙江中海建设集团有限公司

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 浙江海宁       7        7        1    2/1簿记建档   中信银行     A-1       2/3         2/6
 中小企业集合票据  
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --整理 曲伟治; 审校 黄凯

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