〔中国新债〕浙江海宁中小企业2月1日将发行7亿元集合票据,期限一年

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海1月20日电---中国浙江海宁万盛沙发有限公司等九家企业周五联合公告称,将於 後周三(2月1日)簿记建档发行7亿元人民币浙江海宁中小企业集合票据,期限一年. 联合发行人还包括:海宁万盛沙发有限公司、吉恩仕控股有限公司、浙江阿波罗皮革制品 有限公司、浙江宝峰热电有限公司、浙江富邦集团有限公司、浙江鸿翔建设集团有限公司、 浙江钱江生物化学股份有限公司、浙江长海包装集团有限公司、浙江中海建设集团有限公司 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 浙江海宁 7 7 1 2/1簿记建档 中信银行 A-1 2/3 2/6 中小企业集合票据 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --整理 曲伟治; 审校 黄凯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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