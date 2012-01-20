〔全球金市〕现货金持稳,有望第三周连涨

路透新加坡1月20日电---周五现货金重拾强势,早盘下跌引发亚洲投资者逢低吸货,而欧元稳健和股市上扬为黄金提供额外助力.金价有望连续第三周录得上涨.

中国消费者帮助黄金在本周跳涨至逾一个月高位,其他买家也在中国农历春节前买入.年内迄今,黄金已经上涨约6%.