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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 15:47 BJT

〔全球金市〕现货金持稳,有望第三周连涨

路透新加坡1月20日电---周五现货金重拾强势,早盘下跌引发亚洲投资者逢低吸货,而欧元稳健和股市上扬为黄金提供额外助力.金价有望连续第三周录得上涨.

中国消费者帮助黄金在本周跳涨至逾一个月高位,其他买家也在中国农历春节前买入.年内迄今,黄金已经上涨约6%.

0718GMT,现货金XAU=小涨0.07%至每盎司1,657.89美元,盘中一度跌至约1,653美元.周四金价创出近1,670美元的去年12月中以来最高,之後因美国通胀数据温和而回吐部分涨幅.

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