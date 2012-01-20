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债券 | 2012年 1月 20日 星期五 15:56 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元升至两周高位,有望录得三个月最大单周涨幅

0545GMT---欧元兑美元EUR=升至两周高位1.2986美元,将美元指数.DXY推低至两周低点79.999.

欧元持续受空头回补扶助,有望录得三个月来最大单周涨幅.欧元未来上看1.30美元,随後是1月高位1.3077美元.(完)

--编译 洪曦;审校 艾茂林

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