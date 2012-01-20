〔中国债市〕交易所信用债收益率走跌,资金利率回落引发持券过节意愿

路透北京1月20日电---中国证券交易所市场信用债收益率本周走跌,高收益债表现更加明显些.本周前期,现券虽也受到了紧张资金面的影响,然高收益债随之走弱後价值逐步浮现;後半段,随着央行持续大力输血扭转资金困局,资金利率应声回落後,持券过节的机构开始冒头.

"(交易所信用债)收益率整周在往下,尤其是高收益品种,"上海一大型保险公司交易员称,"周初也有受资金紧的影响,後来央行逆回购,趋势好一些了.回购利率低,高收益债也有个反弹,可以拿着做波段,赚赚票息啊!"

华南地区一券商交易员则指出,相比于银行间市场,交易所市场的资金供给,无论从量还是从价的角度来看,都比较稳定,故其受资金面的冲击会稍微小一些.

上述保险交易员并指出,针对层出不群的信用风险提示,其也会高度警惕;但是这并不妨碍他们对於高票息且资质相对还好的债种投资.

中国中诚信国际信用评级有限责任公司发布最新跟踪评级报告,将新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(600359.SS)主体信用评级由AA-调低至A+,评级展望由稳定调整至负面,并维持A-1的债项评级.[ID:nCN1347112]

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

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上证企业债指数.SSECBI 148.7171 +0.1952 148.7369 148.4024

上证公司债指数.SSEEBI 131.7056 +0.2076 131.7220 131.4459

上证分离债指数.SSEDCBI 132.7073 +0.2590 132.8412 131.9210

上证国债指数.SSEBI 131.6784 +0.0654 131.6822 131.6359

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深证企债指数.SZCBI 125.0300 +0.0230 125.0450 124.7940

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