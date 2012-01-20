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债券 | 2012年 1月 20日 星期五 16:12 BJT

《外汇动态》希腊若达成债务协议,可能推动欧元/美元升穿1.30

0756GMT---亚洲市场假期前的空头回补已经推动欧元兑美元EUR=升至接近1.30美元,为1月4日以来最高.若希腊与民间债权人达成协议,避免希腊主权债务无序违约,那麽欧元买盘加大可能会带动欧元升破1.30.

上周有关希债新债票息水准的谈判破裂,引发希腊灾难性破产的担忧,但目前双方似乎在克服分歧.(完)

--编译 李爽;审校 蔡美珍

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