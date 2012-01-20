〔中国投资〕中投已购入英国泰晤士水务的8.68%股权

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 中国中投已买入8.68%泰晤士水务股权
* 价格未批露
路透伦敦1月20日电---规模4,100亿美元的中国主权财富基金--中国投资公司(CIC)表示,已购入英国泰晤士水务(Thames Water)的少量股权,是为该基金在英国的首笔投资.英国泰晤士水务主营大伦敦地区的供水网络.
中投周五表示,已通过旗下全资子公司购入泰晤士水务8.68%股份,但并未透露价格.
中投董事长楼继伟此前曾表示,中国有意投资英国等西方国家处境不佳的基础建设.
周五这笔交易令中投有机会从英国水务企业获得长期且稳定的收益.亚洲富豪李嘉诚去年以略低於40亿美元价格收购Northumbrian WaterNWG.L[ID:nCH0071283].(完)
--编译 梁睿雪;审校 沈以文
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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