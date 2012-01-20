〔中国投资〕中投已购入英国泰晤士水务的8.68%股权

* 中国中投已买入8.68%泰晤士水务股权

* 价格未批露

路透伦敦1月20日电---规模4,100亿美元的中国主权财富基金--中国投资公司(CIC)表示,已购入英国泰晤士水务(Thames Water)的少量股权,是为该基金在英国的首笔投资.英国泰晤士水务主营大伦敦地区的供水网络.

中投周五表示,已通过旗下全资子公司购入泰晤士水务8.68%股份,但并未透露价格.

中投董事长楼继伟此前曾表示,中国有意投资英国等西方国家处境不佳的基础建设.

周五这笔交易令中投有机会从英国水务企业获得长期且稳定的收益.亚洲富豪李嘉诚去年以略低於40亿美元价格收购Northumbrian WaterNWG.L[ID:nCH0071283].(完)