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债券 | 2012年 1月 20日 星期五 16:39 BJT

《外汇动态》欧元空头将焦点转向葡萄牙

0823GMT---希腊达成协议的预期扶助欧元,若得到证实,欧元将进一步走强.但目前焦点已转向葡萄牙,该国指标公债收益率(殖利率)周四触及近15%的纪录高位.

上周三大评级机构中最後一家--标准普尔将葡萄牙债信评级下调至"垃圾"级别,随後葡萄牙指标公债收益率便开始走升.

葡萄牙经济规模不大,但危机扩散的忧虑可能意味着欧元涨势将暂歇,成为新一轮做空的机会.(完)

--编译 梁睿雪;审校 艾茂林

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