〔中国债市〕现券收益率继续回落,节後走势仍要视资金情况而定

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海1月20日电---中国银行间债市周五现券收益率继续小幅下跌.资金面紧张状况已明显缓解,债市抛压减轻,部分机构甚至因看好後市而趁债市调整增仓,买气偏旺推动收益率回落,但总体成交还是因春节假期临近而萎缩.
交易员并表示,春节过後,央行逆回购将陆续到期,资金回笼将再次考验流动性情况,届时债市走向还要看资金面情况而定.
"资金比前几天好多了,债市的抛盘也明显减少."上海一银行交易员表示,"节後债市(走势)还要看看资金情况."
他并指出,如果央行春节过後,不下调存款准备金率,逆回购到期可能会让资金面再次收紧,届时债市或将承压,但鉴於债市仍处於"牛市"周期,收益率反弹幅度也将有限,预计债市随资金面情况宽幅震荡可能性大.
今年春节假期为1月22日-1月28日.
剩余期限约0.9年的央票1101094券tCN1101094=CFXM最新成交价格报在3.45%,上日尾盘收报3.50%
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 3.4592 5.0065
上日 6.4929 5.9792
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5023/3.4543
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7791/2.7230
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6048/3.5348(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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