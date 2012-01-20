〔中国债市〕现券收益率继续回落,节後走势仍要视资金情况而定

路透上海1月20日电---中国银行间债市周五现券收益率继续小幅下跌.资金面紧张状况已明显缓解,债市抛压减轻,部分机构甚至因看好後市而趁债市调整增仓,买气偏旺推动收益率回落,但总体成交还是因春节假期临近而萎缩.

交易员并表示,春节过後,央行逆回购将陆续到期,资金回笼将再次考验流动性情况,届时债市走向还要看资金面情况而定.

"资金比前几天好多了,债市的抛盘也明显减少."上海一银行交易员表示,"节後债市(走势)还要看看资金情况."

他并指出,如果央行春节过後,不下调存款准备金率,逆回购到期可能会让资金面再次收紧,届时债市或将承压,但鉴於债市仍处於"牛市"周期,收益率反弹幅度也将有限,预计债市随资金面情况宽幅震荡可能性大.

今年春节假期为1月22日-1月28日.

剩余期限约0.9年的央票1101094券tCN1101094=CFXM最新成交价格报在3.45%,上日尾盘收报3.50%

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 3.4592 5.0065

上日 6.4929 5.9792

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5023/3.4543

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7791/2.7230

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6048/3.5348(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>