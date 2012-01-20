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市场报道 | 2012年 1月 20日 星期五 16:55 BJT

《外汇动态》欧元兑美元跌至接近21小时移动均线1.2945美元水准

0836GMT---欧元兑美元下跌0.1%,报1.2948美元,测试1.2945美元附近的21小时移动均线.欧元此前一度触及两周高点1.2986美元,但未能测试据传挂有停止单的1.30美元,因据说在1.2980美元上方有卖单.(完)

--编译 洪曦;审校 李爽

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