〔国际油市〕380-cst品级燃料油现货价差创下纪录新高,因需求强劲

路透新加坡1月20日电---亚洲燃料油远期曲线周五持坚于深度贴水状态,这种状态从2月定价月开始以来维持了一整周.380-cst品级燃料油现货价差升至每吨20.00美元上方的纪录新高.

实货市场本周一直走强,尤其是使用范围最广的380-cst品级燃料油,尽管此前预期认为市场在连续三个月走强後,将因2月大批船货运抵而回落.

但来自全球最大的新加坡船用燃料市场和中国中小型炼厂对直馏燃料油的需求持续强於往常,令市场不断走高.

"市场成交量不高,尽管长假来临,这意味着大部分市场人士愿意持有仓位至农历新年假期後,"一名驻新加坡的外资交易商表示.

"这意味着他们仍预计市场有更多上行空间,尽管市场现已高得不可思议.这种势头有强劲基本面支撑."

燃料油近月裂解合约再次飙升至接近平价水准的四年高位,收盘时较迪拜原油贴水0.3美元.

过去两天以来,船货售价一度垫高,而强劲的市场令西方至东方套利窗口开放.本周大部分时间里可见来自欧洲和地中海地区的新订单.

2月燃料油裂解价差扩大0.14美元至贴水0.44美元,而3月裂解价差则走软0.20美元至贴水2.35美元.亚洲市场收盘时,3月布兰特原油LCOc1升0.70美元至每桶111.99美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 729.00 729.50 729.25 725.40 3.85 0.53

现货380CST燃料油 FO380-SIN 719.75 720.00 719.88 712.85 7.02 0.99

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 744.00 746.00 745.00 736.00 9.00 1.22

380CST船用燃料油升水 24.25 26.00 25.13 23.15 1.98

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 16.75 17.25 17.00 16.45 0.55 3.34

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 21.00 21.20 21.10 18.05 3.05 16.90(完)