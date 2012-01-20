〔表格〕LME金属库存最新变化--1月20日

国际油市：亚洲低硫柴油现货价差承压，因供应量较大

路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。