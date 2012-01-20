〔表格〕LME金属库存最新变化--1月20日

国际油市：亚洲低硫柴油现货价差承压，因供应量较大
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。
路透伦敦1月20日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 348,750 -2,450
锡 9,800 -945
铅 347,525 -1,200
锌 843,325 +2,825
铝 5,005,050 -175
镍 91,668 -120
铝合金 138,500 持平
NASAAC 155,400 -320
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 蔡美珍;审校 沈以文
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------
铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>
铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>
锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>
镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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